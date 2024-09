Nasce il Premio Nazionale Risorgimento

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (Adnkronos) – L’Istituto per la storia delitaliano (Isri) ha bandito la prima edizione del ‘’ che si svolgerà a Roma a novembre: un’iniziativa per promuovere la conoscenza delitaliano e dei fondamentali valori politico-culturali e civili che lo hanno caratterizzato. “Attraverso il– spiega Alessandro Campi, direttore dell?Isri – intendiamo non solo celebrare il patrimonio storico del, ma anche valorizzare l’eredità culturale e morale lasciata dai protagonisti di questo periodo cruciale. I valori di unità, libertà e impegno civile promossi durante ilcontinuano infatti a ispirare generazioni di italiani e a plasmare l’identità