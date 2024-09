Morta per portare pizze titolari del locale a processo per omicidio | Violate le norme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Reggio Emilia, 10 settembre 2024 –colposo con violazione delleper la sicurezza sul lavoro e del codice stradale. È l’accusa di cui i due soci di unaria reggiana, un 49enne e un 33enne, dovranno rispondere aper la morte di Elena Russo, una studentessa universitaria di 20 anni che frequentava giurisprudenza a Modena, lavorava per quelconsegnandoa domicilio e faceva volontariato per la Croce Rossa. Entrambi sono stati rinviati a giudizio ieri dal giudice dell’udienza preliminare Luca Ramponi: per loro il rito ordinario inizierà in novembre. Nella sera del 30 gennaio 2022, dopo le 20, durante l’attività di consegna a domicilio, la giovane, mentre da San Bartolomeo percorreva via Tirabassi verso Reggio, si schiantò contro un albero al volante della Fiat Punto fornita dallaria, si rovesciò e perse la vita.