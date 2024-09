Milan caso Theo Hernandez-Rafael Leao rientrato e Paulo Fonseca ha un’idea

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 10 settembre 2024), il brutto episodio che ha coinvoltohaper la gara con il Venezia! Il, che ilha sempre voluto vedere come un “non”, è stato risolto e misterreintegrerà in squadra i due rossoneri al rientro dalla sosta nazionali (rientrerà in giornata,è già tornato). Con l’arrivo aello anche del terzino ex Real Madrid, infatti, ci sarà un confronto con il tecnico portoghese per mettere definitivamente la parola fine sull’episodio. Una decisione, però, è già stata presa. Come afferma la Gazzetta dello Sport, i due giocatori del Diavolo saranno titolari nella gara casalinga contro il Venezia. Per, infatti, quanto successo nella partita con la Lazio è il passato.