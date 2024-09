Meghan Markle torna nel Regno Unito con i figli svelata la data

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 10 settembre 2024)pronta are nelinsieme aiArchie e Lilibet e il Principe Harry. La Duchessa di Sussex avrebbe ricevuto un invito importante che potrebbe spingerla a rientrare nella terra natale del marito. L’ex attrice non mette piede sul suolo britannico da ben quattro anni, da quando ha annunciato il suo addio alla famiglia reale (eccezion fatta per la breve incursione nel 2022, in occasione dei funerali della Regina Elisabetta). Quandotornerà nelStando a quanto riporta The Expresse i suoi, i piccoli Archie e Lillibet, potrebbero intraprendere un viaggio nel, motivati ??dall’invito del fratello di Lady Diana, Charles Spencer, a trascorrere il Natale ad Althorp House, la casa d’infanzia della defunta ex moglie di Re Carlo.