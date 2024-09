Le sfide d’autunno del sindaco | Spiagge aeroporto e sanità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Bilancio, piano spiaggia, rete sanitaria e Cau, elezioni regionali,. Settembre è il mese delle ripartenze e ilJamil Sadegholvaad accende i fari sui temi più caldi. Il bilancio. "Attendiamo di capire se il gverno, nonostante i 19 miliardi inaspettati di tesoretto dovuti all’extra gettito fiscale, ‘scaricherà’ sugli enti locali virtuosi la necessità di presentarsi con conti a posto davanti all’Europa. Per Rimini il rischio sarebbe un taglio lineare di oltre 3 milioni di euro. E sarebbe un taglio sanguinoso che si scaricherebbe per intero sulla schiena dei cittadini. Attendiamo dunque nuove da Roma, noi e gli altri 8mila Comuni d’Italia. L’intenzione del Comune è quella di proseguire con il corpus di investimenti e non toccare il fisco locale.