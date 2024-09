L' attacco di droni ucraini in Russia costringe Mosca a sospendere i voli

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 10 settembre 2024) Stanotte 144sono stati abbattuti in 9 regioni del territorio russo, di cui 20 nella regione di. E' uno degli attacchi dipiù massicci da parte di Kyiv sulla capitale russa dall'inizio dell'invasione. Secondo le autorità russe almeno una persona è stata uccisa, tre dei quattro aeroporti disono stati chiusi per più di sei ore e quasi 50sono stati dirottati. I precedenti attacchi diin territorio russo si sono concentrati soprattutto su obiettivi strategici – come impianti energetici – e zone di confine, e anche questa volta più della metà sono stati abbattuti nella regione di confine occidentale di Bryansk, 14 nel Kursk, dove l'esercito ucraino a inizio agosto ha lanciato un'offensiva e sta lanciando attacchi consempre più massicci e in profondità.