La nuova casa della Sangiorgese Ecco il PalaBertelli rinnovato

(Di martedì 10 settembre 2024) Laha presentato la sua", più accogliente e spaziosa. Il2.0 è ufficialmente pronto, inaugurato sabato 7 settembre durante un evento che ha coinvolto la prima squadra e il settore giovanile, con oltre 400 invitati riuniti sul parquet. Il vero protagonistaserata è stato il nuovo impianto, che ha visto raddoppiare la sua capienza da 400 a 800 posti, senza modificare le dimensioni originarie. Questo miglioramento è stato realizzato in tempi record: dall’idea nata durante la presentazionestagione 2023/24 alla conclusione dei lavori in pochi mesi. Ora ilrispetta i requisiti minimi di capienza per la B Nazionale, categoria a cui ambisce il club guidato dal presidente Carlo Ponzelletti.