In Francia Dazn abbassa i prezzi ma solo per chi non è ancora abbonato | Così incoraggiano la pirateria So Foot

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2024) Inhato i, maper i nuovi abbonati. I clienti già in possesso dell’abbonamento si sono indignati per il trattamento ricevuto. Soscrive: La strada èlunga. La piattaforma, che dall’inizio della stagione trasmette otto partite di Ligue 1 su nove in ogni giornata, ha lanciato lunedì una promozione sulla formula di abbonamento con impegno in risposta a una base di abbonati particolarmente bassa (circa 150.000). Fino al 22 settembre, chiunque voglia abbonarsi per il prossimo anno potrà usufruire di un’offerta di 19,99 euro al mese. Fino ad ora il prezzo era di 29,99 euro al mese. Questa offertaallettante non è tuttavia rivolta ai clienti già abbonati, come sottolinea la piattaforma ai molti clienti che vogliono ridurre di un terzo il costo mensile del loro abbonamento.