Grande fermento in Fratelli d’Italia | abbondano le adesioni due sindaci e un mister preferenze

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutisi conferma nei sondaggi il primo partito in Italia con il 30,2%. Un trend sempre più in crescita che trova riscontro anche nel Sannio dove, l’azione incessante del senatore Domenico Matera, sta portando i suoi frutti anche in termini di. Nell’ultima riunione del coordinamento provinciale del partito di Giorgia Meloni, sono stati tanti i temi trattati, ed il senatore sannita ne ha approfittato per condividere con tutti i quadri dirigenziali la linea politica del partito a livello locale, con un imperativo categorico: “Alternativi al centrosinistra dalla Provincia fino alla Regione” E la conferenza stampa indetta per Venerdi prossimo presso la Rocca dei Rettori, andrà proprio in tal senso a confermare la centralità del Sannio nel percorso che porterà alle elezioni regionali dell’autunno 2025.