Giovanni Allevi parla del mieloma | Ho provato angoscia ansia incubi panico

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 10 settembre 2024) Sono passati due anni da quando il Maestroha ricevuto la diagnosi di. Due anni crudi, difficili, che lo hanno portato lontano dalle scene, ma non dalla sua amata musica: è lui che, una volta scoperta la malattia, ha composto delle note sulla parola. Ricorda ancora oggi il giorno in cui ha ricevuto la diagnosi – “come se stessi vivendo dentro un sogno” – e, con il suo linguaggio più alto, prova a raccontare la sofferenza, ma anche quel briciolo di felicità che si nasconde dietro l’ora più buia.delLo abbiamo rivisto, con gioia e commozione, sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024, dove non solo ha suonato per la prima volta in pubblico dalla diagnosi, ma ci ha regalato uno dei monologhi più diretti e autentici della storia dell’Ariston.