F1 Alonso accoglie Newey | Tutti hanno dovuto alzare l’asticella Siamo il team del futuro

(Di martedì 10 settembre 2024) Nel 2012 Fernandoarrivò a dire che più di Vettel, il rivale da battere era “il suo progettista”. Cioè Adrian, che oggi, dopo le ultime anticipazioni, è stato annunciato dall’Aston Martin come Managing Technical Partner e azionista deldi proprietà di Lawrence Stroll. Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione,non ha nascosto la soddisfazione per l’arrivo a Silverstone del mago dell’aerodinamica, reduce dall’annuncio dell’addio alla Red Bull: “Abbiamo gareggiato negli ultimi anni ed è stata un’ispirazione, perché grazie al talento di Adrianmigliorati. Come piloti, come ingegneri, come squadre, abbiamoil livello per competere contro di lui. È una giornata incredibile per la squadra – ha spiegato -. La visione di Lawrence (Stroll, ndr) inizia a prendere forma con Adrian, Honda, Aramco, la galleria del vento.