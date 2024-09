Dramma a Gela | tossicodipendente uccide la madre che non voleva dargli più soldi per la droga

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 10 settembre 2024), in Sicilia. Filippo Tinnirello,, 43 anni, ha ucciso con due coltellate la, Francesca Ferrigno, sessantaduenne, al termine dell’ennesima lite nella quale chiedeva. L’uomo ha confessato il delitto. IldiFrancesca Ferrigno, 62 anni, secondo una ricostruzione, è stata accoltellata al culmine dell’ennesima lite per questioni di. Subito dopo è andato a costituirsi in caserma, confessando il delitto. Agli inquirenti ha detto di aver colpito a morte lache nonper comprare la. Nel frattempo i carabinieri del Reparto territoriale di, che indagano sul fatto, erano già sul posto perché allertati dai vicini di casa che avevano chiamato il 112. Nell’appartamento della tragedia sono arrivati gli uomini della Scientifica per i rilievi di rito.