Coppa Davis 2024 oggi in tv | orari 10 settembre programma le partite di tutti i gironi

(Di martedì 10 settembre 2024) Comincia quest’la fase adi quel che èla: quattro raggruppamenti, 16 squadre, di cui 8 passeranno alle Finals che si disputeranno a novembre a Malaga, dove nel frattempo si è spostata anche la Billie Jean King Cup. Che il problema enorme deisia trovare delle sedi è fatto acclarato. Che si giochino addirittura in un Paese che non ha rappresentanza nel World Group è cosa che deve far riflettere. Questo è il caso di Zhuhai, in Cina, dove vanno Germania, Slovacchia, USA e Cile: tutto il contrario di quella che dovrebbe essere, e che è stata, laper tanti anni. Debuttanoi confronti che non vedono impegnate le squadre di casa, con l’ormai usuale regola per cui i confronti si sapranno soltanto un’ora prima dello svolgimento degli stessi. La fase adell’attuale format dicominciain quattro città differenti.