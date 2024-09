Calciomercato com – gol alla Dybala di Baldanzi sarà squalificato Coppola

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 10 settembre 2024) 2024-09-10 18:40:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Euro Under 21 – Qualificazioni Norvegia-Italia 0-1 (risultato parziale) GOL: 10?Ammonito:. NORVEGIA (5-3-2): Tangvk; Lovik, Hjelde, Mannsverk, Ostrom, Edh; Jatta, Hansen-Aaroen, Arnstad; Mvuka, Broholm. (A disp. Ree, Braude, Skaret, Aasgaard, Nordas, Guddal, Nypan, Orjasaeter, Melkersen). All. Jnd. ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti,, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Bove, Ndour;; Esposito, Gnonto. (A disp. Zacchi, Bianco, Ghilardi, Ambrosino, Savona, Pisilli, Raimondo, Bonfanti, Tongya). All. Nunziata. 10? – Gnonto serve, che entra in area con un perfetto controllo a seguire e mette dentro la pdel vantaggio con un morbido tocco di sinistro dopo una finta: giocata “”.