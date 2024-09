Cade in moto nel bosco | grave centauro di 58 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Ascoli, 10 settembre 2024 – Intervento di soccorso, in località 'Piagge' per unciclista ascolano di 58che si è infortunatondo nel. La richiesta di soccorso è arrivata alla stazione di Ascoli del Soccorso Alpino e Spelologico Marche attorno alle 12 di oggi. Precipita per 20 metri in un canalone mentre cammina in un: èSul posto è arrivato l’elisoccorso Icaro 02 oltre a un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. L’uomo è caduto dallamentre percorreva il. Potrebbe aver subito un trauma spinale. L’ascolano ferito è stato immobilizzato in barella sul posto prima di essere preso a bordo dell’eliambulanza che lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.