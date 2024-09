Bufala Fest 2024 migliaia di visitatori tra gusto eccellenze e sana aggregazione

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 10 settembre 2024) Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: “La nostra sfida è la qualità eè un evento bello e di qualità” Napoli. “è un evento bello in cui ho trovato tanta qualità ed è ciò di cui ha bisogno la nostra Città. Una maniazione che dà la possibilità adi turisti e di cittadini di trascorrere una serata diversa, all’aria aperta, in uno dei luoghi più simbolici di Napoli”. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha partecipato all’ottava edizione di- non solo mozzarella che si è conclusa domenica 8 settembre.