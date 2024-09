Atalanta-Fiorentina Serie A | probabili formazioni pronostico e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Sfida fra deluse al Gewiss Stadium di Bergamo, dove gli orobici ospiteranno la Viola in un match che, superata la prima sosta nazionali, può rappresentare un punto di svolta nella stagione di entrambe le. Gli uomini di Gasperini e quelli di Palladino non hanno infatti brillato nelle prime 3 uscite stagionali, mettendo in cantina solo 3 punti a testa, e sono quindi in cerca della scintilla che possa dare animo alla squadra prima che sia troppo tardi. Il fischio d’inizio ad, valevole per la quarta giornata diA, è in programma alle ore 15:00 di domenica 15 settembre.