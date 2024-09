Appendino striglia Conte e Grillo | Il partito non appartiene a nessuno dei due

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 10 settembre 2024) "Il M5S nonné ané ama alla sua comunità". E' questo l'affondo che la vicepresidente del Movimento cinque stelle Chiaraha rivolto ai due litiganti all'interno del M5s. L'ex sindaca di Torino parla a Repubblica e rivolge un appello affinché ci si fermi un attimo primo di compromettere la storia politica del Movimento. "Una scissione sarebbe un fallimento. C'è bisogno di un sano confronto interno per rilanciare battaglie identitarie attorno alle quali ravvivare quella voglia di scendere in piazza e quell'orgoglio di essere Movimento 5 Stelle", dice. Solo la scorsa settimanaaveva intimato dal suo blog agli iscritti al Movimento: scegliete, o me o. E invecesfugge a questa dialettica interna. "Il M5S nonné ané ama alla sua comunità.