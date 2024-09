73enne muore nell’incendio di casa sua | tragedia in serata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024)a Montignoso, in provincia di Massa Carrara, dove un uomo di 73 anni ha perso la vita in un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione nelladi ieri, 10 settembre. L’allarme è scattato intorno alle 23:40, quando alcuni vicini hanno sentito delle urla provenire dalla palazzina situata in località Capanne. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari inviati dal 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Tre persone, due donne e un uomo, sono state evacuate dall’edificio e trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Massa per l’inalazione di fumo. Purtroppo, per ilnon c’è stato nulla da fare: è stato trovato privo di vita all’interno della, probabilmente a causa del fumo e delle fiamme che si sono propagate rapidamente.