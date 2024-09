Uccide la moglie a Ravenna e chiama il 112 L' ha affogata nella vasca da bagno

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 9 settembre 2024) AGI - Un uomo di 78 anni hato il 112 dopo aver ucciso la. È successo oggi in un appartamento di via Colombo Lolli. Sul posto ci sono i carabinieri e la Scientifica. Secondo una prima ipotesi, la donna era gravemente malata e sarebbe stata soffocata; sono in corso accertamenti. L'anziano si trova ancora nell'appartamento, insieme ai carabinieri e al pubblico ministero. Secondo quanto trapela dagli inquirenti, l'uomo "è collaborativo". Indagato per omicidio volontario il 78enne Siva Piera Ebe Bertini la 77enne che oggi aè stata uccisa dal marito 78enne, Enzo Giardi. Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo l'avrebbeda. Il movente è da ricercarsidisperazione dell'uomo: lui accudiva la consorte da tempo poiché gravemente malata e aveva paura del suo futuro qualora fosse mancato.