Telecamere nelle piazze e nel parco Falcone e Borsellino | il progetto del Comune di Latina

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – Con una delibera di giunta su indirizzo del sindaco Matilde Celentano, approvata nella giornata di giovedì 8 settembre, è stato approvato ildi fattibilità tecnico-economica per l’implementazione del sistema di videosorveglianza e lettura targhe neldi. L’elaborato, utile all’adesione di un avviso regionale per la concessione di contributi, sarà sottoposto all’attenzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per l’approvazione. “Per l’amministrazione – dichiara la prima cittadina – il tema della sicurezza urbana è prioritario. È sempre maggiore, infatti, la necessità di un controllo capillare del territorio per prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano, di comportamenti illeciti e di criminalità.