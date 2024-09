Stadio Milan svelati i costi del progetto a San Donato | si supera il miliardo La cifra

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 9 settembre 2024), sono statiper la realizzazione del nuovo impianto a San: siil. Ecco laStiamo entrando nei giorni decisivi per il futuro del nuovoche dovrebbe sorgere a Sane che sarà la casa delper il futuro. Con l’arrivo delin Regione Lombardia, ci sono da evideneziare aggiornamenti riguardanti iche il club di Via Aldo Rossi sosterrà per la realizzazione dell’impianto. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, ci sono stati degli innalzamenti per quanto riguarda la spesa. L’investimento complessivo, infatti, adesso si aggira intorno aldi euro (1,28 miliardi per la precisione), contro i 948 milioni stimati inizialmente.