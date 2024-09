Sinner ha vinto un altro Slam e ci sembra normale

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 9 settembre 2024) La seconda di servizio nel tennis è un colpo fondamentale. Anche più importante della prima di servizio nel valutare un giocatore, che per forza di cose non potrà sempre avere a disposizione la prima di servizio. Rafa Nadal, per dirne uno, ha basato molti dei suoi successi sull’avere una seconda di servizio solida e veloce, una seconda prima di fatto ma che raramente lo portava a doppi falli. C’è chi invece come Nick Kyrgios ha sempre preferito sparare tutte le sue cartucce anche con la seconda di servizio e la sua carriera in generale. Da una prima parte da talento in erba fino alla sua seconda possibilità del 2023, morta in finale con Novak Djokovic e poi nei quarti dello US Open contro il buono ma non eccezionale Karen Khachanov, con vista sulla finale contro un ancora inesperto Carlos Alcaraz.