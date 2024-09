Raid di Israele in Siria | 18 morti e oltre 30 feriti L’obiettivo alcuni siti militari legati a Hezbollah Iran | Un attacco criminale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha compiuto – nella serata di domenica – una serie di attacchi contro diverse aree nellacentrale. L’Osservatoriono per i diritti umani ha riferito che il bilancio è – al momenti – di 18, tra cui quattro civili, ottoni e sei persone ancora non identificate.30, invece, iche hanno provocato la condanna dell’: il ministero degli Esteri di Teheran ha accusatoper l’indefinendolo “” e ha esortato gli alleati dia “smettere di sostenere e armare” Tel Aviv. Lo stesso Osservatorio ha riferito che uno degli attacchi ha preso di mira un centro di ricerca scientifica a Maysaf e altridove “le milizie e gli espertiiani sono di stanza per sviluppare armi in“. I media locali hanno anche riferito di attacchi nei pressi della città costiera di Tartous.