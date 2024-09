Peste suina | fermati a Civitanova due tir di maiali diretti a Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Emergenza durante il trasporto di carcasse di suini Nella serata di ieri, è stata segnalata una perdita di liquidi infetti da due rimorchi carichi di carcasse di suini, abbattuti per casi diin un allevamento del Nord Italia. I mezzi, partiti da Lodi everso un inceneritore a, si eranoin un’area di sosta aMarche per il cambio degli autisti. È stato in quel momento che si è notato il liquido organico fuoriuscire dai cassoni, i quali non erano correttamente sigillati. Interventi di sanificazione e messa in sicurezza L’immediato allarme ha fatto scattare le operazioni per mettere in sicurezza l’area e contenere i liquidi potenzialmente infetti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il personale sanitario dell’Azienda territoriale e l’Arpam.