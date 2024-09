Pattinaggio artistico a rotelle | l’Italia conquista quattro medaglie nell’inline ai Mondiali 2024 di Rimini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Arrivano le primeperdalla Fiera di, venue che sta ospitando in questi giorni i Campionatidi, rassegna quest’anno inserita all’interno dei World Skate Games, l’evento multi sport che racchiude in unico Paese, in questo caso, tutte le competizioni iridate delle discipline associate alla Federazione Internazionale. Nello specifico in occasione del secondo giorno di gare sono arrivatimetalli, provenienti dalla specialità inline. Si tratta precisamente di due argenti e due bronzi,ti nelle categorie individuali femminili.