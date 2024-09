Patti Scialfa ha un tumore del sangue La moglie di Bruce Springsteen si sfoga | Devo stare attenta a cosa faccio e dove vado È la mia nuova normalità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) C’è grande attesa per il film documentario “Road Diary:and The E Street Band”, in arrivo dal 25 ottobre in esclusiva su Disney+ e già presentato ieri in anteprima al Toronto Film Festival. Il progetto offre uno sguardo approfondito sulle performance live della band del tour 2023-2024, con filmati delle prove e momenti speciali del backstage, oltre alle dichiarazioni dello stesso. Tra le chicche che sono emerse, contenute nel docu-film, anche quelle delladell’artista, la 71enneche ha spiegato di essere malata di un mieloma multiplo, una forma didel, diagnosticato nel 2018. L’addio ai concerto è stato deciso proprio dopo questa scoperta. “La malattia influisce sul mio sistema immunitario –ha detto– quindiscelgo di fare escelgo di andare.