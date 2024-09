Nella ripresa siamo entrati con un altro spirito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Simone Ianesi "festeggia" la sua prima doppietta in Serie C commentando questo 4-1 al Sestri Levante in sala stampa. "partiti bene – racconta - però loro erano messi bene in campo e noi non riuscivamo a trovare molte soluzioni davanti. Poi dopo i 40’ di stopricon un, molto più aggressivi e con più grinta.invece hanno cominciato meglio i nostri avversari, perché essendo noi in vantaggio abbiamo pensato prima di tutto a non prendere il pareggio. Così cichiusi bene e abbiamo fatto altri due gol nelle ripartenze. Comunque abbiamo dimostrato di essere un gruppo fantastico. A volte non riusciamo a tirarlo fuori, ma quando lo facciamo, come questa volta, la vittoria non ci sfugge". "Sul mio secondo gol – conclude - ho calciato forte, volevo mirare il palo più lontano ed è andata bene.