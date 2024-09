Mutina Boica in 45mila nonostante la pioggia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Si è chiusa – fanno sapere gli organizzatori – con un successo di partecipazione,la, la XV edizione dial Parco Ferrari a Modena, organizzata da Crono Eventi, un progetto dell’associazione Aes Cranna:persone hanno partecipato alla manifestazione, provenienti anche da fuori regione. A causa del maltempo, diversi eventi del programma sono stati annullati, tra cui l’attesa battaglia della domenica pomeriggio, maquesto il pubblico non ha fatto mancare la sua presenza. Cinque giorni di festa, musica, teatro, attività didattiche e campi storici, cibo e artigianato per tutte le età per un totale di quasi 500 volontari coinvolti, e con un occhio attento all’ambiente. Festival all’insegna dell’impegno plastic free e del contenimento dei rifiuti monouso.