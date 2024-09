L’Italia ha trovato l’attaccante | Frattesi sblocca la gara contro Israele | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Davidecontinua a confermarsi un centrocampista con il fiuto per il gol.è in campo per la seconda partita di Nations Leaguecon l’obiettivo di confermare la bella vittoria all’esordiola Francia. In campo dal primo minuto ci sono Buongiorno, Bellanova e Kean. Lasial 38? ancora sull’asse interista: cross di Dimarco, inserimento perfetto die tocco di petto vincente del centrocampista.is on target! Dimarco great service!pic.twitter.com/5UKoQPXZ1r — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 9, 2024 L'articolohalaCalcioWeb.