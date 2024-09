FOTO Tromba d’aria danni al lido ‘Ke’ e Beach’ | l’appello dei gestori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnache si è abbattuta sulla fascia litoranea ricadente nel comune di Pontecagnano Faiano ha causatoalKe’e beach. Sono stati direttamente i titolari a documentare quanto accaduto attraverso un video postato sulla pagina Facebook nel quale si vede come il piccolo tornado abbia spazzato via dalla struttura balneare le attrezzature ancora posizionate. Lettini e ombrelloni e anche l’arredo del bar esterno è stato completamente distrutto. “È stato un risveglio terribile. Rimettere tutto a posto in poco tempo è necessario per evitare che arrivi un’altrae ci faccia smarrire altro” hanno scritto i titolari dello stabilimento che hanno poi rivolto un aiuto a quanti frequentano la struttura – se tra di voi, amici nostri, c’è qualcuno libero da impegni stamattina e volesse darci una mano, ci aiutereste davvero”.