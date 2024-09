È crollato tutto Ponte collassa per il maltempo un camion vola giù | il video

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) Negli ultimi giorni, l’Italia è stata colpita da potenti celle di, ma non solo qui, anche all’estero la situazione non è delle più floride. E seppur lontanissimi da noi, anche in Vietnam hanno dovuto affrontare una serie di disastri naturali dovuti proprio dal. La nazione è stata colpita da condizioni meteorologiche estreme a causa del super tifone Yagi, uno dei cicloni tropicali più violenti del 2024. Il tifone ha portato con sé venti devastanti e piogge torrenziali, causando gravi danni e una serie di tragedie umane. >> “Morti e devastazione”. Tromba d’aria violentissima si abbatte sulla famosa località turistica e distrugge: persone evacuate La situazione è stata ulteriormente aggravata dal crollo di unnella provincia di Phu Tho, che ha messo in evidenza le vulnerabilità infrastrutturali del Paese di fronte a eventi climatici estremi.