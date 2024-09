Droni russi nei cieli di Romania e Lituania Rischio di scontro con la Nato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024) Per evitare la contraerea ucraina, l’esercito russo sempre più spesso fa volare ondate die ordigni armati suidei Paesi confinanti, in particolare, ma anche Polonia e Paesi Baltici. Lo riferisce Gianluca De Feo su Repubblica, sottolineando come questa abitudine siasa perché potrebbe parlare a unodiretto con un Paese della. Non a caso, il Ministro egli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha dichiarato che, nel caso idovessero sorvolare il territorio del suo Paese, il suo governo avrebbe diritto di ordinare di abbatterli. “NON SONO ATTI DELIBERATI” Un paio di questi ordigni sono caduti in territorio rumeno e lituano, come hanno denunciato le autorità di Bucarest e di Riga.