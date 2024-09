Casertana due punti corroboranti | ora testa alla Turris; e domani parla Trevisan

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl presidente D’Agostino aveva detto due cose importanti a Radio Caserta Tv: che il mercato era chiuso, e che lo stadio si farà. Su quest’ultimo, il Pinto non ha smesso di far sentire il proprio supporto, e anche quando verrà posata la prima pietra, ci sarà comunque entusiasmo: contro la Juventus,, è mancata solo la fortuna, non di certo lo spirito ed il tifo. Il mercato, invece, lascia qualche perplessità. Gli arrivi in attacco ci sono stati, ma la piazza si aspettava qualcuno di più esperto: il presidente, però, aveva gettato acqua sul fuoco “Non abbiamo solo giovani promettenti, ma anche una decina di calciatori esperti“. Intanto, è stata annunciata una conferenza stampa perproprio del direttore sportivo, per fare il punto della situazione a mercato – appunto – chiuso.