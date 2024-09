Attacco di Israele in Siria 14 morti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) Almeno 14 persone sono state uccise in una serie di presunti attacchi israeliani contro obiettivi in ??, ha riferito l’agenzia di stampa statale del Paese. I bombardamenti israeliani che hanno preso di mira alcuni siti militari, tra cui un quartier generale di ricerca, hanno colpito domenica lacentrale, causando almeno sette. “Il numero delle vittime nell’aggressione israeliana su diversi siti vicino a Masjaf è salito a sette, di cui tre civili, tra cui un uomo e suo figlio che si trovavano in un veicolo e quattro soldati non identificati”, ha riferito l’Osservatoriono per i diritti umani (OSDH). Nel blitz sono rimaste ferite 15 persone e sono state distrutte delle installazioni militari nella zona.non ha ancora commentato gli attacchi ine non ha fornito alcuna risposta a questo ultimo