US Open 2024 | Sinner secondo tennista nell’era Open a vincere prime due finali Slam nello stesso anno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Jannikscrive un’altra pagina di storia del tennis. Con la vittoria in finale su Taylor Fritz agli USporta a due il suo numero divinti in carriera, eguagliando a nemmeno 23 anni Nicola Pietrangeli (Roland Garros 1959 e 1960) come italiano più vincente di sempre a questo livello. Unda sogno ilper il fuoriclasse azzurro, che è riuscito a mettere il suo nome su due dei quattro tornei, aprendo la stagione con la vittoria agli Australiane chiudendola con il successo di pochi minuti fa. Questo gli permette di diventare ildell’Erai primi due titolidella carrierae nelleduedisputate.