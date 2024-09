Serie A 2024 2025 quarta giornata | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Ledelladi. Archiviata la prima sosta della stagione, le squadre tornano in campo con l’obiettivo dei tre punti. Gli allenatori non hanno potuto lavorare con tutta la rosa a disposizione, vista la finestra dedicata alle nazionali, ma chi è rimasto alla base (in particolare i nuovi acquisti) ha potuto apprendere meglio nuove metodologie e migliorare la propria condizione. Di seguito, ecco tutte le possibili scelte degli allenatori del massimo campionato. LEDELLACOMO-BOLOGNAEMPOLI-JUVENTUSMILAN-VENEZIAGENOA-ROMAATALANTA-FIORENTINATORINO-LECCECAGLIARI-NAPOLIMONZA-INTERPARMA-UDINESELAZIO-VERONA: leSportFace.