Papà Stefano è in cerca di aiuto per riabbracciare la figlia Cora | vuole riportarla a casa dal Costa Rica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Olgiate Molgora – Le hanno concesso asilo politico, come se scappasse da una Repubblica delle banane, non dall’Italia, e come se il suo ex marito e padre dei loro figli fosse un uomo pericoloso, mentre in realtà è stato un compagno comprensivo ed è unpremuroso e amorevole. Contro la decisione dei giudici dellaconsiderare la sua ex moglie una rifugiata,intende presentare ricorso. È l’unico modo per poter, la sua bambina, che a dicembre compirà 12 anni: non la vede da 30 mesi, da quando mamma Annalisa Lucifero, 41 anni, la sua ex moglie, a marzo 2022 è scappata da Olgiate Molgora, dove lei e laabitavano, per trasferirsi in, senza dire a nulla a nessuno, nemmeno a lui.