Okwonkwo show Tripletta alla Primavera

(Di domenica 8 settembre 2024) Ieri al Villa Granata training center, la Reggiana si è allenata in una partitella in famiglia con la formazione. Le due squadre si sono affrontate in due tempi da circa quaranta minuti. Per la cronaca è finita 9 a 1. Nella formazione di mister Viali, in rete Vido (4),(3), Maggio e Portanova. Nel primo tempo la rete dei giovani granata, andati a segno con Kljajic. È chiaro che si tratta di un allenamento o poco più, ma pare che finalmente Orji, 26 anni, stia ingranando: ieri, a parte le tre reti, si è mosso bene e sta fisicamente crescendo di giorno in giorno. In questa stagione per lui due presenze: nella prima casalinga con il Mantova era partito titolare, giocando fino al 66’. Contro la squadra di Possanzini non ha giocato una buona gara l’ex attaccante del Bologna.