MotoGP Misano | vince in rimonta Marc Marquez 

(Di domenica 8 settembre 2024) Life&People.it Il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini ha regalato auna gara spettacolare della, culminata con la straordinaria vittoria diMarquez. Lo spagnolo, dimostra tutta la propria esperienza e abilità, riuscendo a trionfare davanti a Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, in una competizione serrata e caratterizzata da colpi di scena e difficili condizioni meteorologiche. Il tracciato Il “World Circuito Simoncelli”, è un tracciato complesso e impegnativo; un mix di curve veloci, settori tecnici e un rettilineo relativamente breve, che lo rende unico nel panorama del motociclismo mondiale. Una delle prime sfide per i piloti sono proprio i 500 metri del rettilineo di partenza, il quale richiede precisione in frenata per affrontare la prima variante.