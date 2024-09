Mi sposo con Leonardo D’Amico e alle nozze voglio tutti i miei ex Anche Paolo Bonolis

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 8 settembre 2024) Laura Freddi annuncia le prossimecon il compagno storicoDopo dodici anni insieme, Laura Freddi è finalmente pronta a percorrere la navata con il suo compagno storico, il fisioterapista, noto per il suo lavoro con la squadra di beach volley, è stato al fianco di Laura nel bene e nel male. In un’intervista con DiPiù, il presentatore televisivo ha rivelato che i loro piani di matrimonio erano stati rinviati a causa della pandemia, ma ora sono tornati in carreggiata. Piani di matrimonio e vita familiare La coppia ha una figlia di 6 anni, Ginevra, e Freddi è ansiosa di consolidare il loro legame con il matrimonio. Ha confermato che il matrimonio avrà luogo entro l’anno, segnando un nuovo capitolo nella loro vita come famiglia.