Mezzoldo fungaiolo cade nel bosco | interviene il soccorso alpino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 8 settembre 2024). È caduto mentre cercava dei funghi nel sottoed è statodall’eliambulanza decollata da Bergamo. L’allarme poco dopo le 9,30 di ieri (sabato 7 settembre): la Stazione brembana della VI Delegazione Orobica delè stata allertata per undi 62 anni precipitato in unripido. Sul posto sono intervenuti 8 tecnici del Cnsas (Corpo Nazionalee speleologico), l’elidecollato da Bergamo, i carabinieri di Zogno e i Vigili del fuoco. Fortunatamente l’uomo non ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice giallo al Poliambulanza di Brescia.