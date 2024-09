Maltempo a Milano allagato il quartiere Ponte Lambro | il fiume è vicino all’esondazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Ad appena tre giorni ddel Seveso, domenica pomeriggio anche ilè un passo dal superare gli argini a causa delle piogge torrenziali che imperversano sulla Lombardia da sabato sera. Le comunità del Parcosono state evacuate dalla Protezione, ma neldile strade sono allagate, l’acqua fuoriesce dai tombini a fiotti e diverse cantine e garage sono sommersi. Resta per ora sotto controllo il livello del Seveso. La circolazione stradale e stata interrotte e si invita la popolazione a spostarsi solo se strettamente necessario. L’allerta meteo in Lombardia, arancione per rischio idrogeologico e per temporali, durerà fino a lunedì mattina alle 9.00, orario dal quale persisterà comunque un allerta gialla nelle zone nord-orientali della regione. Via Vittorini allagata, neldi