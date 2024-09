Luca Giglioli e Nicole Cresta al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 8 settembre 2024) Il nuovo cast dei personaggi non famosi delsarà composto da 10 persone. Troveremo Michael Castorino, la gondoliera Sara Pilla, ma anche l’ex reginetta dei reality Yulia Bruschi. Oggi, Davide Maggio, ha spoilerato via social altri due nomi:. Il primo, di Reggio Emilia, è nato nel 2000, fa il parrucchiere ed è il classico bellone etero in stile surfista con la moto a cui ha dato rigorosamente un nome (nel suo caso Olivia) e i capelli lunghi. Lei, invece, è la copia di Martina De Ioannon che è la copia di Noemi Bocchi che è la copia di Ilary Blasi. Ovviamente romana de Roma. All’appello dei non famosi mancherebbero teoricamente cinque nomi.