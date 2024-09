Louis Vuitton Cup 2024 | regate domenica 8 settembre con Luna Rossa rinviate per maltempo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Niente da fare per ladiallaCupdi vela, il round robin dell’America’s Cup giunto all’ultima giornata e dunque ai verdetti finali in chiave semifinali. A causa del, tutte le imbarcazioni sono rientrate in porto, dopo un ottimismo iniziale. Il temporeale è durato a lungo, poi è tornato il sereno e si pensava di poter regatare a partire dalle ore 15.35. Subentra però poi un’altra problematica, l’assenza del vento, e così alle ore 16.10 gli organizzatori gettano la spugna e attivano il primo giorno di riserva che è quello di domani, anche se il comitato di regata deve ancora comunicare in modo ufficiale se ledi oggi verranno disputate effettivamente domani.