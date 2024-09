LIVE Moto3 GP San Marino 2024 in DIRETTA | Alonso favorito l’Italia sogna il colpaccio con Lunetta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di Sane della Riviera di Rimini, valevole come tredicesimo capitolo stagionale del Mondiale. Il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospita una gara che si preannuncia molto interessante per la classe leggera del Motomondiale, con und’obbligo ma tanti possibili candidati al podio. Davidè il dominatore assoluto della categoria (ha 75 punti di margine sul primo inseguitore nella generale) e scatta dalla pole position dopo aver dettato legge nelle qualifiche del sabato, con la concreta possibilità di centrare l’ottavo sigillo della stagione e avvicinarsi ulteriormente al titolo iridato quando mancano otto round al termine della stagione.