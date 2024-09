LIVE Atletica Meeting Brescia 2024 in DIRETTA | Tebogo vince controllando nei 200 metri A breve Simonelli negli ostacoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.41 Aggiornamento sul salto in alto femminile. In prima posizione c’è Iryna Geraschenko: 1,86senza errori. 16.39 Prosegue il, ai 110maschili. Questa la startlist con l’italiano Lorenzoche va a caccia di qualcosa di importante: 2 KOSTER Timme 2002 U23 M NED NETHERLANDS 3 FOFANA Hassane 1992 M ITA ITALYPD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 4 TINCH Cordell 2000 M USA UNITED STATES 5Lorenzo Ndele 2002 U23 M ITA ITALYRM052 C.S. ESERCITO 6 EDWARDS Eric 2000 M USA UNITED STATES 7 BACARI Elie 2003 U23 M BEL BELGIUM 8 MULAS Or 2004 U23 M ITA ITALYIM029 ASD MAURINA OLIO CARLI 16.36 Diamo i tempi completi e ufficiali dei 200maschili1Letsile 2003 U23 M BOT BOTSWANA 20.66 2 NORWOOD Vernon 1992 M USA UNITED STATES 20.75 3 VLEMINCHX Kobe 1998 M BEL BELGIUM 20.