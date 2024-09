Le pillole di Polly | recensione di La casa sul mare celeste di TJ Klune

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2024) Secondo Linus Baker, per essere un bravo assistente sociale non ci si può accontentare semplicemente di svolgere il proprio lavoro. Ogni assistente sociale che si rispetti, infatti, sa di essere incaricato di una altissima missione: difendere i diritti dei propri assistiti ed assicurarsi che ci siano le condizioni perché vivano al meglio. Linus non sa se ci riesce, ma sicuramente ce la mette tutta. Si occupa di orfanotrofi “speciali”, ossia di istituti che ospitano bambini con poteri magici, e quando ne ispeziona uno si prende veramente a cuore la sorte dei ragazzi e si accerta che vengano trattati bene. Certo, una volta compiuto il suo dovere Linus non si interessa più di quei minori. Del resto, il Manuale delle Norme e dei Regolamenti parla chiaro: un assistente sociale non deve affezionarsi ai bambini che segue.