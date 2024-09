La gauche sfila in piazza 150 cortei contro Macron

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Al giorno numero uno di Michel Barnier premier, le piazze di Francia si ribellano ache ha nominato lui e non Lucie Castets, candidata del Nuovo Fronte Popolare. Non c’era tutta la, perché are nei 150annunciati è stata soprattutto La France Insoumise (LFI) e parte degli Ecologisti, con il Partito socialista e i sindacati che sono rimasti a casa. "ha voluto imporre la legge della giungla – ha tuonato Mélenchon –, ma in questo Paese il più forte è il popolo".