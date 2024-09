Inzaghi guarda al Monza rebus attacco per l’Inter | la coppia in pole – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024) Tra sette giorni esattiritroverà il campo, sfidando ilal Brianteo. Simoneha più di qualche dubbio in. RIENTRI – Pochi giorni e la pausa nazionali finirà, dal prossimo weekend ricomincerà la Serie A con un tour de force non banale., domenica sera, affronterà ilper poi sfidare in sequenza Manchester City in Champions League e Milan nuovamente in campionato. Simonenon vuole lasciare nulla al caso e già pensa alle pedine da schierare contro l’undici di Alessandro Nesta. Durante questa sosta, il tecnico nerazzurro ha potuto lavorare con maggiori uomini rispetto al passato, ma inla situazione non è cambiata: tutte e quattro le punte, da Lautaro Martinez a Taremi passando per Arnautovic e Thuram sono partite per giocare con le proprie nazionali. Il loro ritorno è atteso a partire da martedì.